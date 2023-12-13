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Стал известен победитель премии ATP в номинации «Возвращение года»

Стал известен победитель премии ATP в номинации «Возвращение года»
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33-летний немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Возвращение года».

Со Штруффом за это звание боролись такие теннисисты, как Гаэль Монфис (Франция), Александр Зверев (Германия) и Доминик Кёпфер (Германия).

Напомним, Штруфф вернулся в тур на Australian Open после серьёзной травмы, в Мельбурне он преодолел квалификацию, но проиграл в первом же круге. Спустя несколько месяцев неровных результатов он сенсационно пробился в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), будучи лаки-лузером. Позднее Ян также дошёл до финала турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).

В итоге Штруффу в сезоне-2023 удалось добиться лучшей в карьере позиции в рейтинге ATP — 21-го места.

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