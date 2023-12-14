Видео: Новак Джокович готовится к новому сезону в Марбелье

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович начал подготовку к новому сезону. Он проводит тренировки в Марбелье (Испания).

В прошедшем сезоне 36-летний Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии (обыграл грека Стефаноса Циципаса), «Ролан Гаррос» (обыграл норвежца Каспера Рууда) и US Open – 2023 (обыграл россиянина Даниила Медведева). Также Новак стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и Париже (Франция), а ещё Итогового чемпионата ATP.

Также Джокович пытался вместе со сборной Сербии завоевать Кубок Дэвиса – 2023, однако в полуфинале сербы проиграли будущим чемпионам – представителям Италии.