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Матчи Рублёва, Соболенко и Касаткиной вошли в топ-10 лучших по версии Tennis.com

Авторитетный сайт Tennis.com представил подборку топ-10 лучших матчей сезона 2023 года в теннисе. «Чемпионат» предлагает с ней ознакомиться.

№1. Карлос Алькарас (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – финал Уимблдона – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

№2. Новак Джокович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания) – финал «Мастерса» в Цинциннати (США) – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

№3. Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь) – полуфинал «Ролан Гарос» — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

№4. Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 1/8 финала Уимблдона – 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).

№5. Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Мухова (Чехия) – финал «Ролан Гаррос» — 6:2, 5:7, 6:4.

№6. Андрей Рублёв (Россия) – Александр Бублик (Казахстан) – 1/8 финала Уимблдона – 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

№7. Кристофер Юбэнкс (США) – Стефанос Циципас (Греция) – 1/8 финала Уимблдона – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4.

№8. Елена Рыбакина (Казахстан) – Дарья Касаткина (Россия) – 1/4 финала турнира в Монреале – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).

№9. Арина Соболенко (Беларусь) – Мэдисон Кис (США) – полуфинал US Open — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5).

№10. Энди Маррей (Великобритания) – Танаси Коккинакис (Австралия) – 2-й круг Открытого чемпионата Австралии — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.