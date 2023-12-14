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Фото: экстравагантная Наоми Осака украсила обложку журнала InStyle

Фото: экстравагантная Наоми Осака украсила обложку журнала InStyle
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака украсила обложку номера глянцевого журнала InStyle, который вышел с заголовком «Возрождение чемпионки».

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось сделать паузу в карьере. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

Наоми собирается вернуться в тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.

Ранее стало известно, что именитый бельгийский специалист Вим Фиссетт вернулся в тренерский штаб Осаки, при этом некрасиво разорвав контракт с перспективной китаянкой Чжэн Циньвэнь, это вызвало резонанс в теннисном сообществе.

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