Новак Джокович признан чемпионом мира ITF в 2023 году

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович был признан чемпионом мира ITF в 2023 году. Джокович получил это звание в восьмой раз в карьере — это рекорд среди мужчин.

Новак Джокович — чемпион мира ITF 2023 года Фото: Соцсети ITF

Напомним, в прошедшем сезоне Джокович выиграл три из четырёх турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Новак закончил сезон первой ракеткой мира. Также Джокович дошёл до финала Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу.

Стоит отметить, что Джокович также стал первым человеком, преодолевшим рубеж в 400 недель на вершине мирового рейтинга. В женском теннисе дольше всех первой ракеткой была немка Штеффи Граф — 377 недель. У мужчин до Новака рекордсменом был швейцарец Роджер Федерер (310 недель).