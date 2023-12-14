«Лучшая неделя в жизни». Александр Бублик описал свои успехи в прошедшем сезоне

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 32-я ракетка мира рассказал, что повлияло на его успехи в этом сезоне. Напомним, Бублик впервые выиграл два турнира в сезоне в одиночном разряде – ATP-500 в Галле и ATP-250 в Антверпене.

«Всегда хочется выигрывать. Но теннис такой вид спорта, что ты не можешь знать, когда будешь играть хорошо. Мы общалась с Андреем Рублёвым на эту тему. Бывало, выиграешь турнир и думаешь – хороший турнир. Приезжаешь на следующий год – и как подтвердить? Даниил ни разу не подтверждал – взял 20 титулов. У него 20 лучших турниров, которые он выигрывал и ни разу не подтвердил. Ты никогда не знаешь, в каком эмоциональном, физическом состоянии окажешься, при том, что тренируешься очень хорошо, за день до матча тоже всё отлично, но выходишь на корт и ничего не получается. Лучшие игроки – топ-10 или топ-5 – умудряются находить даже в свой худший день хорошую игру и способ выиграть.

А игроки уровнем ниже нет – у меня с этим проблемы: если себя плохо чувствую, мне сложнее найти некие ключи к победе в матче. И поэтому Антверпен, могу сказать точно, результат работы после провальной Астаны и пропуска Шанхая. Мы целенаправленно работали над той игрой, которая нужна в залах. И Галле, скорее, больше удачное стечение обстоятельств, некая лучшая неделя в году и даже в жизни – я показал свой лучший теннис. Следом Уимблдон. В Лондоне я не был удивлён, что дошёл до четвёртого круга – была хорошая сетка. Я просто воспользовался своим шансом», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Александром Бубликом на «Чемпионате» можно прочитать завтра, 15 декабря, в 13:00.