Синнер обошёл Шелтона в борьбе за звание «Прогресс года» по версии ATP

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Прогресс года».

Также за звание лучшего прогрессирующего игрока боролись такие теннисисты, как:

Маттео Арнальди (Италия);

Кристофер Юбэнкс (США);

Бен Шелтон (США).

В 2023 году Синнер впервые выиграл «Мастерс» в Торонто, дошёл до полуфинала Уимблдона, сыграл в финале Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

Отметим, что 21-летний Шелтон был одним из главных соперников Синнера за данное звание, так как в конце сезона он добился таких серьёзных достижений, как полуфинал US Open и титул на турнире ATP-500 в Токио.