Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер обошёл Шелтона в борьбе за звание «Прогресс года» по версии ATP

Синнер обошёл Шелтона в борьбе за звание «Прогресс года» по версии ATP
Комментарии

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Прогресс года».

Также за звание лучшего прогрессирующего игрока боролись такие теннисисты, как:

Маттео Арнальди (Италия);
Кристофер Юбэнкс (США);
Бен Шелтон (США).

В 2023 году Синнер впервые выиграл «Мастерс» в Торонто, дошёл до полуфинала Уимблдона, сыграл в финале Итогового турнира ATP, а также выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной Италии.

Отметим, что 21-летний Шелтон был одним из главных соперников Синнера за данное звание, так как в конце сезона он добился таких серьёзных достижений, как полуфинал US Open и титул на турнире ATP-500 в Токио.

Материалы по теме
Российские теннисисты должны были взять все командные кубки! Каким мог стать сезон-2023
Российские теннисисты должны были взять все командные кубки! Каким мог стать сезон-2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android