Карен Хачанов: буду рад видеть Костомарова на любом турнире Большого Шлема в своём боксе

15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от совместной тренировки по теннису с олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира в танцах на льду Романом Костомаровым.

«Мне было очень приятно познакомиться с Романом. Я не знал, что он следит за теннисом, и что его дочка играет. Моя семья, я думаю, как и вся страна, следила за тем, что происходило с Романом. И лично для меня этот человек является настоящим примером невероятной силы духа, характера и мужества. Буду рад видеть его на любом турнире Большого шлема в своем боксе», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

Напомним, ранее, на прошлой неделе, Хачанов провёл совместную тренировку с Костомаровым и его дочкой Анастасией, которая профессионально занимается теннисом. Карен приехал в Россию, чтобы сыграть на выставочном турнире по теннису «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл в Санкт-Петербурге.