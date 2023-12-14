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Определился победитель премии ATP в номинации «Новичок года»

Определился победитель премии ATP в номинации «Новичок года»
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36-я ракетка мира, 19-летний французский теннисист Артюр Фис стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Новичок года».

С Фисом за это звание боролись такие теннисисты, как Флавио Коболли (Италия), Алекс Михельсен (США), Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) и Люка Ван Аш (Франция).

В 2023 году Фис впервые в карьере провёл большую часть сезона на турнирах уровня ATP, причём выступал на них довольно успешно. В частности, дошёл до полуфиналов турниров категории ATP-250 в Монпелье, Марселе и Антверпене, а также турнира ATP-500 в Гамбурге. Кроме того, Артюр стал чемпионом турнира ATP-250 в Лионе и дошёл до финала молодёжного Итогового чемпионата ATP — 2023.

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