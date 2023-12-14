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Карен Хачанов назвал главное неспортивное событие 2023 года для себя

Карен Хачанов назвал главное неспортивное событие 2023 года для себя
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15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какое событие, не связанное со спортом, стало для него главным в 2023 году.

«Главное для меня событие уходящего года, не связанное со спортом? Основное событие за прошедший год вне спорта для меня — это, конечно же, рождение моего второго сына. Я безумно счастлив, что моя семья растет, становится больше, и у меня подрастают два прекрасных сына. Моя семья — это главный источник моей мотивации, поддержки и ощущения внутреннего счастья», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

Напомним, В июле в семье Хачанова родился второй сын, его назвали Микаэлем. В 2019 году у 27‑летнего теннисиста и его супруги Вероники родился первенец Давид.

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