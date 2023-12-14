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Новак Джокович отреагировал на признание чемпионом мира ITF 2023 года

Новак Джокович отреагировал на признание чемпионом мира ITF 2023 года
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал факт того, что его признали чемпионом мира ITF в 2023 году. Напомним, Джокович получил это звание в восьмой раз в карьере — это рекорд среди мужчин.

«Это венец сезона, закончить год на первом месте в мире. Я думаю, что это мечта каждого теннисиста. Это одна из самых сложных вещей в нашем виде спорта. Победа на турнирах «Большого шлема» и статус первой ракетки мира – это, пожалуй, вершина спорта», — приводит слова Джоковича пресс-служба ITF.

Напомним, в прошедшем сезоне Джокович выиграл три из четырёх турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Новак закончил сезон первой ракеткой мира. Также Джокович дошёл до финала Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу.

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