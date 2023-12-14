Эмма Радукану показала мозоль, заработанную на тренировке

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фото со своей тренировки. В кадр также попала заработанная на ней мозоль Эммы (в 2022 году британка часто страдала из-за мозолей во время матчей).

«У меня нет фотографий с корта, но я была в фитнес-зале, провела там ещё один хороший день», — подписала фото Радукану.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Напомним, Радукану провела лишь девять матчей в 2023 году. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт.

Ранее стало известно, что Радукану вернётся в тур на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), организаторы которого предоставили уайлд-кард. Соревнования пройдут с 1 по 7 января.