Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану показала мозоль, заработанную на тренировке

Эмма Радукану показала мозоль, заработанную на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях фото со своей тренировки. В кадр также попала заработанная на ней мозоль Эммы (в 2022 году британка часто страдала из-за мозолей во время матчей).

«У меня нет фотографий с корта, но я была в фитнес-зале, провела там ещё один хороший день», — подписала фото Радукану.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Напомним, Радукану провела лишь девять матчей в 2023 году. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт.

Ранее стало известно, что Радукану вернётся в тур на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), организаторы которого предоставили уайлд-кард. Соревнования пройдут с 1 по 7 января.

Материалы по теме
«$ 16 млн, не пошевелив и пальцем». Чемпионок «Шлемов» разнесли за бешеный доход вне корта
«$ 16 млн, не пошевелив и пальцем». Чемпионок «Шлемов» разнесли за бешеный доход вне корта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android