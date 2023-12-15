Муратоглу – о проблемах Радукану: будь она моей дочерью, я бы не советовал так поступать

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказался о ситуации вокруг частой смены тренеров в штабе чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану.

«Это не самая правильная ситуация. Будь она моей дочерью, я бы не советовал так поступать, поскольку, чтобы построить что бы это ни было, нужна стабильность. И тем более в теннисе: я считаю, что очень важен план развития игры, путь, по которому нужно будет идти для достижения цели.

Поэтому каждый раз, когда меняется тренер, меняется и план. А если команда тоже меняется, то это уже слишком. Я желаю ей найти человека, которому она будет доверять настолько, что сможет долго работать в одной команде, чтобы чего-то добиться. Мы знаем, что у неё есть потенциал, она это доказала, выиграв турнир «Большого шлема». Но с тех пор было сплошное непостоянство. Я думаю, что результаты и травмы – это следствие нестабильности в ее команде», — приводит слова Муратоглу Eurosport.