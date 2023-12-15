«Дрэйпер в будущем может стать победителем ТБШ». Муратоглу оценил перспективы Джека

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказался о карьерных перспективах 21-летнего британца, 61-й ракетки мира Джека Дрэйпера.

«У него мощная игра, но я также чувствую, что он очень силен психологически, он очень конкурентоспособен. «Конечно, по сравнению с самыми топовыми парнями, он отстает на данный момент. То же самое, что и Бен Шелтон, но для меня эти двое также могут проявить себя будущем.

На данный момент они немного отстают, но не все прогрессируют с одинаковой скоростью. Они постоянно прогрессируют как в своей игре, так и в своем рейтинге, что является очень хорошим знаком, и они идут быстро.

Так что Джек действительно может стать потенциальным победителем турниров Большого шлема в будущем», — приводит слова Муратоглу Eurosport.