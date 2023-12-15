Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Дрэйпер в будущем может стать победителем ТБШ». Муратоглу оценил перспективы Джека

«Дрэйпер в будущем может стать победителем ТБШ». Муратоглу оценил перспективы Джека
Аудио-версия:
Комментарии

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу высказался о карьерных перспективах 21-летнего британца, 61-й ракетки мира Джека Дрэйпера.

«У него мощная игра, но я также чувствую, что он очень силен психологически, он очень конкурентоспособен. «Конечно, по сравнению с самыми топовыми парнями, он отстает на данный момент. То же самое, что и Бен Шелтон, но для меня эти двое также могут проявить себя будущем.

На данный момент они немного отстают, но не все прогрессируют с одинаковой скоростью. Они постоянно прогрессируют как в своей игре, так и в своем рейтинге, что является очень хорошим знаком, и они идут быстро.
Так что Джек действительно может стать потенциальным победителем турниров Большого шлема в будущем», — приводит слова Муратоглу Eurosport.

Материалы по теме
Муратоглу – о проблемах Радукану: будь она моей дочерью, я бы не советовал так поступать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android