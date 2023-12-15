Бублик – о фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля: приоделись у великого дизайнера

Александр Бублик рассказал о своей поездке и образе от известного итальянского дизайнера на Каннском кинофестивале. Его он посетил с супругой.

«Было частное приглашение от одной компании, которая спонсирует Каннский кинофестиваль на протяжении столетий – ювелирный дом. На самом деле, не понимал масштаба мероприятия – сначала я даже отказался. А потом изучил этот вопрос, понял, что надо бы идти. Причём, я проиграл Касперу Рууду на Мастерсе в Риме и тут же должен был ехать в Канны.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АЛЕКСАНДРА БУБЛИКА

Откуда шикарные образы? Мы по пути заехали – были приглашены в гости к великому дизайнеру Брунелло Кучинелли, были у него на вилле. Мы не ехали специально, но в Риме на моих матчах был теннисный «праздник» – жгли файеры, и, оказалось, что нас заметили и пригласили. К тому же одному из своих агентов я выражал любовь к этому бренду – и нам написали. У него в городе Саломео есть бутик – первый магазин марки Брунелло – и так как город находится на пути из Рима в Монако, мы там и приоделись. И пошли на Каннский фестиваль. Отлично провели время, нам очень повезло с фильмом: попали на «Индиана Джонс» – на последнюю работу Харрисона Форда. И он был там. Мы его видели на расстоянии трёх-четырёх метров. Понятно, у него там охрана и много других людей, с которыми он знаком», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Александром Бубликом на «Чемпионате» можно прочитать сегодня в 13:00.