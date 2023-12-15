Бублик: менеджеру даже писали, что мне нужна психологическая помощь

Александр Бублик объяснил частые срывы и эмоциональные разговоры во время матчей.

«Это всё эмоции. Вижу статьи, потому что всё разлетается таким тиражом – по 20 млн просмотров, как я ракетки ломаю. Я больше скажу: мы сейчас с Кареном Хачановым играли в шахматы (на турнире в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата») – и не доиграли, потому что и там даже начали ругаться. Я проигрывал – глупо отдал королеву, потом он, я начал смеяться, а он: «Что ты ржёшь». Потому что это эмоции, мы спортсмены. В любом случае я выхожу – я хочу выиграть. Все эти истории про собак, Хертогенбосх и ракетки – это же я злюсь конкретно в моменте. И особенно если ты такая персона – от которой хотят, чтобы так сделал, и люди ждут этого – так и получается. Потом ещё додумывают, что я шесть ракеток сломал в раздевалке или говорят, что я жену свою бью, потому что я ракетки ломаю.

Говорю абсолютно честно: моему менеджеру даже писали, что мне нужна психологическая помощь. Потому что я, видите ли, в моменте что-то минуту себе говорю: пять фраз за два часа матча. Это всего лишь 30 секунд моей жизни, в которых, к сожалению, я сказал всё, что думаю о том, что происходит. И то даже не всё… В Хертогенбосхе сказал всё, когда сидел. Но я даже не знал, что там такой громкий (микрофон. — Прим. «Чемпионата»). Я разговаривал с собой, потому что, думаю, у каждого человека есть минута, когда он разговаривает сам с собой – и он искренен.

В моменте я был искренен с собой, потому что целыми днями тренируюсь и не могу попасть в корт, понимаете. К сожалению, каждая такая моя выходка (отслеживается. — Прим. «Чемпионата»), как если мы говорим про Ника или Новака. Джокович на пляже сидит, а ему говорят, что он детям не помогает, потому что не сфоткался с ними», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.