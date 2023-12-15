Бублик: в те времена в раздевалке за это наставили бы «пистонов», сейчас жалуются в ATP

Александр Бублик осудил тех игроков ATP-тура, которые используют медицинские перерывы во время матча для отвлечения соперников. И сравнил отношение к этому в прошлом.

«Сейчас теннисисты этим гордятся – они это называют mind games или «играми разума». Когда ты ломаешь ракетки – ты плохой, а когда ты мешаешь намеренно сопернику, сбиваешь его ритм – молодец. Мы все под камерами, мы всё видим. Так вот один из физиотерапевтов – ему под 70 лет – рассказывал, что когда-то, условно, в 1992 или 1998 году в Монте-Карло приехал новичок из квалификации, прошёл, устроил такое, а ему потом то ли Джимми Коннорс, то ли кто-то ещё в раздевалке наставлял «пистонов». Сказали: «У нас так себя не ведут, веди себя как положено». Сейчас такое невозможно, потому что человек тут же расплачется и побежит жаловаться в ATP. Теннис – большая семья? Нет, конечно. С этим очень тяжело. Есть некоторые личности, которые общаются с другими. Но в основном нет. Откуда тогда у людей из ATP информация: был какой-то опрос по какой-то щепетильной теме с припиской «исходя из слов игроков другие часто относятся плохо, допустим, к представителям сексуальных меньшинств»* (*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ)». Это какая-то информация из раздевалки. Откуда – мы не знаем…

Я? Может быть, и делал, когда был молодым — не отрицаю. Но сейчас для меня более приемлемо проиграть с достоинством – могу ругаться, бить ракетки, но ничего не делаю в сторону соперника, не пытаюсь сбить, вывести его из себя подручными способами», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.