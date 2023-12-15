Бублик — о публике: делайте что хотите, но дайте игрокам возможность отвечать

Теннисист Александр Бублик поделился мнением о публике на теннисных матчах и взаимодействии с ней.

«Публика – это часть тенниса. Не будет людей – мы не увидим спорта. Футбол тому подтверждение. Болельщикам нужно давать больше возможностей, как и игрокам. Если болельщик ведёт себя неправильно, он должен понимать, что что-то может произойти. Если на поле выбегает болельщик, футболисты не разбегаются в разные стороны, понимаете, а теннисисты почему-то бегут. Если теннисист скажет зрителю замолчи или заткнись, то дадут предупреждение – подобное Медведев на французском сказал зрителю. А он просто попросил его замолчать, и сделал это даже культурно.

Если зрители могут себе подобное позволять, то и мы должны. Мы там благодаря им, они – благодаря нам. Мы друг для друга. Они любят теннис, и благодаря им мы зарабатываем большие деньги, но если бы не они – было бы скучно. Здесь, в Санкт-Петербурге, стадион или 15 тыс., или 100 человек – абсолютно разный турнир, разного масштаба. Поэтому, считаю, зрители вправе свистеть, кричать, главное, чтобы не мешали. Есть правила этикета в теннисе, соблюдайте – делайте что хотите между розыгрышами, но дайте игрокам возможность отвечать, если он хочет. И не делайте из этого проблему. Не нравится, что нужно обязательно жаловаться судье, если кто-то кричит с трибун. Меня учили по-другому: не могу жаловаться. Ты либо не реагируй, либо отвечай сам. Но ATP движется в другом направлении», – сказал Бублик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.