«Доверие подорвано». Халеп прекратила сотрудничество с тренером Муратоглу

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прекратила сотрудничество с французским тренером Патриком Муратоглу и его командой специалистов.

Ранее румынская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Муратоглу, с которым Халеп работала с весны 2022 года, взял на себя ответственность за попадание запрещённого препарата в организм теннисистки.

«Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, и смогу ли я снова доверять кому-то», — приводит слова Халеп Euronews Romania.