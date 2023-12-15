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«Доверие подорвано». Халеп прекратила сотрудничество с тренером Муратоглу

«Доверие подорвано». Халеп прекратила сотрудничество с тренером Муратоглу
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прекратила сотрудничество с французским тренером Патриком Муратоглу и его командой специалистов.

Ранее румынская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Муратоглу, с которым Халеп работала с весны 2022 года, взял на себя ответственность за попадание запрещённого препарата в организм теннисистки.

«Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, и смогу ли я снова доверять кому-то», — приводит слова Халеп Euronews Romania.

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