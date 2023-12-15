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Медведев стал самым упоминаемым в российских СМИ отечественным спортсменом в 2023 году

Медведев стал самым упоминаемым в российских СМИ отечественным спортсменом в 2023 году
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, стал самым упоминаемым в российских СМИ отечественным спортсменом в 2023 году. Согласно информации компании «Медиалогия», медиаиндекс атлета составил 1,148 млн.

Отметим, что на втором месте в рейтинге идёт игрок футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Артём Дзюба (1,142 млн), третье место занимает левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1,126 млн). Также в топ-5 по упоминаемости вошли чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев (717 тыс.) и полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (698 тыс.).

Напомним, в 2023 году Даниил Медведев выиграл пять турниров ATP, в том числе стал чемпионом «Мастерсов» в Майами (США) и Риме (Италия). Также теннисист в прошедшем сезоне доходил по финала турнира «Большого шлема» — US Open.

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