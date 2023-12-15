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Шамиль Тарпищев: счастлив, что я 50 лет как главный тренер сборной России

Шамиль Тарпищев: счастлив, что я 50 лет как главный тренер сборной России
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Президент Федерации тенниса России, главный тренер сборной России по теннису Шамиль Тарпищев высказался о фильме «Вершина жизни капитана Тарпищева», презентация которого состоялась сегодня, 15 декабря.

«Это фильм обо всём теннисе. За ним стоит труд всех тренеров. За всё время было выиграно 599 турниров в 69 странах мира. Сильнейшие из этих результатов играют на этих кадрах. Один человек ничего не может сделать — это команда. Я счастлив, что я 50 лет как главный тренер сборной России. Это время мы прожили без единого видимого скандала», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Тарпищев также является капитаном сборных России на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, а также входит в состав Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК).

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