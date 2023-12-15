Тарпищев: спортсмен — гвоздь программы, а мы — обслуживающий персонал

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о важной роли спортсменов и их достижений в развитии российского тенниса.

«Спортсмен — гвоздь программы, а мы — обслуживающий персонал. Если бы не они, то не было бы и нас. Со мной прошло 14 поколений теннисистов, и все они сильные личности, преданы России, все видят их патриотизм. Столько было проблем и сложностей, из которых мы с честью вышли. В этом году в сложное время играли 950 наших теннисистов и было одержано 999 побед. Иногда я прихожу к Олегу Матыцину плакаться. Мы благодарны спортсменам. Мы с вами непобедимы и всегда обеспечены на успех», — передаёт слова Тарпищева с презентации фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева» корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.