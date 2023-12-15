Матыцин — Тарпищеву: наши люди играют в теннис, потому что там есть вы

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на презентации фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева» поделился мнением о том, что в России много людей занимаются теннисом благодаря фигуре Шамиля Тарпищева в руководстве Федерации тенниса России (ФТР).

«Большая честь быть вместе с вами, ещё раз праздновать победу в Кубке Дэвиса, вы позволили ещё раз ощутить гордость за нашу страну и всех тех, кто создавал эту победу. Шамиль Анвярович велик не только капитанством в теннисе, но и тем, что долгие годы возглавлял отечественный спорт. Был сложный период, но страна вышла из него победителями. Отдельные слова признательности вам, Шамиль Анвярович. Чесноков сказал, что вы фартовый. По моему мнению, фартовость — это божья искра, которой вы делитесь с остальными. Наши люди играют в теннис, потому что там есть вы, там есть победный дух. Уверен, у нас есть и великое победное будущее. Мы счастливые люди, потому что у нас есть Шамиль Анвярович», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.