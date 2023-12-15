Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матыцин — Тарпищеву: наши люди играют в теннис, потому что там есть вы

Матыцин — Тарпищеву: наши люди играют в теннис, потому что там есть вы
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на презентации фильма «Вершина жизни капитана Тарпищева» поделился мнением о том, что в России много людей занимаются теннисом благодаря фигуре Шамиля Тарпищева в руководстве Федерации тенниса России (ФТР).

«Большая честь быть вместе с вами, ещё раз праздновать победу в Кубке Дэвиса, вы позволили ещё раз ощутить гордость за нашу страну и всех тех, кто создавал эту победу. Шамиль Анвярович велик не только капитанством в теннисе, но и тем, что долгие годы возглавлял отечественный спорт. Был сложный период, но страна вышла из него победителями. Отдельные слова признательности вам, Шамиль Анвярович. Чесноков сказал, что вы фартовый. По моему мнению, фартовость — это божья искра, которой вы делитесь с остальными. Наши люди играют в теннис, потому что там есть вы, там есть победный дух. Уверен, у нас есть и великое победное будущее. Мы счастливые люди, потому что у нас есть Шамиль Анвярович», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
«Я написала завещание». Чемпионка «Шлемов» Осака разоткровенничалась перед возвращением
«Я написала завещание». Чемпионка «Шлемов» Осака разоткровенничалась перед возвращением
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android