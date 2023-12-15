Турниры в Бостаде, Queen's и Индиан-Уэллсе стали лучшими в своих категориях на ATP Awards

Официальный аккаунт ATP в социальных сетях опубликовал результаты премии ATP Awards в категории «Турнир года», в которой профессиональные игроки выбирали лучшие турниры в категориях ATP-250, ATP-500 и в серии «Мастерс».

В категории ATP-250 лидерство, утраченное в 2012 году, себе вернул грунтовый турнир в Бостаде (Швеция). Премию эти соревнования получили в 13-й раз в истории, при этом в период с 2005 по 2012 год Бостад не уступал победу в номинации никому, являясь единоличным лидером.

Лидером в категории ATP-500 стал травяной турнир в Queen's Club в Лондоне (Великобритания). Соревнования выиграли номинацию второй год подряд и в пятый раз в истории.

Среди «Мастерсов» же лучшим стал хардовый Индиан-Уэллс (США). Он выиграл престижную премию в восьмой раз подряд, не уступая в этой категории никому с 2014 года.

Отметим, что в 2023 году чемпионом турнира в Бостаде стал пятая ракетка мира из России Андрей Рублёв, а победителем двух других соревнований был вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.