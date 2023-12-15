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Турниры в Индиан-Уэллсе, Чарльстоне и Клуж-Напоке признаны лучшими на премии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила названия турниров, получивших звание лучших по итогам 2023 года в рамках премии WTA Awards.

Среди турниров категории WTA-1000 лучшим был признан хардовый Индиан-Уэллс (США), который получил премию в 10-й раз подряд и в 14-й — в истории.

Лучшим в категории WTA-500 стал Чарльстон (США).Турнир выиграл номинацию второй год подряд, причём в прошлом сезоне он взял свою дебютную награду.

Среди категории WTA-250 награду получил турнир в Клуж-Напоке (Румыния). Это соревнование проходит только третий год подряд, однако выигрывает номинацию уже во второй раз.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В Чарльстоне в 2023 году победила туниска Онс Жабер, а в Клуж-Напоке лучшей стала немка Тамара Корпач.