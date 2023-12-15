Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эрика Андреева разгромила Элизабетту Коччаретто в 1/4 финала турнира WTA125 в Лиможе

Российская теннисистка Эрика Андреева, 120-я ракетка мира, с «баранкой» разгромила 46-ю ракетку мира из Италии Элизабетту Коччаретто в четвертьфинале турнира категории WTA125 в Лиможе (Франция). Встреча спортсменок закончилась в двух сетах со счётом 6:0, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. По ходу матча Эрика Андреева реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 и допустила три двойные ошибки. На счету Элизабетты Коччаретто — один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Добавим, что это первая в карьере Эрики Андреевой победа над соперницей из топ-50.

За выход в финал россиянка поборется с француженкой Эльзой Жакемо, 235-й ракеткой мира. Их встреча состоится в субботу, 16 декабря.

Отметим, что в другом полуфинале этого турнира сыграет 50-я ракетка мира из России Анна Блинкова.