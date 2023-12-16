Сизикова и Бушкэ вышли в финал парного турнира в Лиможе

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с представительницей Испании Кристиной Бушкэ вышли в финал теннисного турнира в Лиможе.

Россиянка в паре с испанкой Бушкэ обыграла чешку Анастасию Детюк и представительницу Нидерландов Аранчу Рус в полуфинальном матче со счётом 6:4, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 15 минут. Сизикова и Бушкэ один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 13. На счету Детюк и Рус ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти.

В финале Сизикова и Бушкэ встретятся с Оксаной Калашниковой из Грузии и Майей Люмсден из Великобритании.

Ранее россиянка Сизикова становилась чемпионкой соревнований в Лозанне (Швейцария, 2019) и Праге (Чехия, 2022) — оба этих титула были завоёваны в дуэте с соотечественницей Анастасией Потаповой, — а также выиграла турнир в Рабате (Марокко, 2023) в паре с американкой Сабриной Сантамарией.