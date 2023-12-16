Тарпищев: российские теннисисты провели лучший сезон в истории

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил результаты российских теннисистов в уходящем сезоне, заявив, что это был лучший результат за всю историю.

«У нас было 19 финалов — это лучший результат за всю историю. Это если взять главные турниры WTA и ATP», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, к главным турнирам относятся турниры серии Большого шлема, итоговые турниры ATP и WTA, турниры категории ATP 500 и «Мастерсы», турниры категории WTA 500, 1000 и Premier.

Россияне и белорусы, согласно решениям Международной федерации тенниса (ITF), АТР и WTA, допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях без каких-либо ограничений, но в нейтральном статусе. ITF также запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях из-за ситуации на Украине.