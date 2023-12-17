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Украинка Свитолина отреагировала на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже

Украинка Свитолина отреагировала на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета допустить россиянин и белорусов к ОИ-2024 в Париже.

«Моя позиция по-прежнему остается прежней, я не думаю, что им следует продолжать играть за свою страну. Но сейчас я сосредоточена на помощи людям. Мы должны принять ситуацию такой, какая она есть сейчас, и сосредоточиться на том, что мы можем контролировать», — приводит слова украинской теннисистки CNN.
Напомним, Олимпиада в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.

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