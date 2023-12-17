Монфис рассказал о трёх жизненных уроках, которым научила его жена Свитолина

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, каким жизненным урокам его научила супруга, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина.

«Она научила меня, что занимать твёрдую позицию в любой ситуации – это важно (о ситуации на Украине). Удобно всегда быть на золотой середине, сохранять нейтралитет с целью никого не обидеть. Во многих случаях это действительно разумно. Но иногда — когда это действительно важно для вас — занять твёрдую позицию — это самое мощное, что вы можете сделать, хотя бы для себя. Отстаивание того, во что вы верите, определённо делает вас мишенью для критиков, но, в конце концов, это даёт вам чувство целостности и позволяет придерживаться своих ценностей. Это урок мужества от неё, которым я так восхищаюсь.

Во-вторых, она умеет отделять свою внешнюю борьбу от личной жизни. «От материнства до наших возвращений в тур, от давления со стороны и её глубоко личной связи с ситуацией на Украине — Элина продемонстрировала мне владение искусством разделения без чрезмерной идентификации. Её способность сохранять ясную голову в этом хаосе поразительна. Один из способов применить это к своей жизни — не принимать ничего на свой счёт: если кто-то критикует мою игру или пишет обо мне что-то грубое в Интернете, я напоминаю себе, что это не обо мне. С одной стороны, это так просто, но это помогает снизить накал стрессовой ситуации.

В-третьих, она донесла до меня мысль, что ответственность может быть столь же полезной, как и риск. Особенно на протяжении всего периода моего восстановления от травмы и первого года жизни нашей дочери Элина показала мне, что «замедление» не обязательно означает «спад». Я понял, что когда вы делаете что-либо с достаточным вниманием — даже то, что кажется скучным, повседневным, — это приносит удовлетворение. Как игрок, муж и отец, я понял, что быть ответственным не просто важно, но и очень круто», — приводит слова Монфиса Tennis Infinity.