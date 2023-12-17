Фото: Джокович готовится к новому сезону, тренируясь с Меджедовичем в Дубае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович продолжает подготовку к сезону 2024.

На днях он прилетел в Дубай (ОАЭ), где тренируется с 20-летним соотечественником, 113-й ракеткой мира Хамадом Меджедовичем. Фото с совместной тренировки опубликовал в своих социальных сетях сам Хамад.

Фото: из личного архива Хамада Меджедовича

Напомним, Джокович долгое время финансово поддерживает Меджедовича и часто тренируется с ним. В этом сезоне юный серб неожиданно стал победителем молодёжного Итогового чемпионата ATP. Он добился этого сразу после победы Новака на взрослом Итоговом.

Также в прошедшем сезоне 36-летний Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии (обыграл грека Стефаноса Циципаса), «Ролан Гаррос» (обыграл норвежца Каспера Рууда) и US Open – 2023 (обыграл россиянина Даниила Медведева). Также Новак стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).