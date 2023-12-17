Россиянин Евгений Тюрнев выиграл челленджер в Турции

Российский теннисист Евгений Тюрнев, занимающий 818-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал победителем турнира серии «челленджер» в Анталье (Турция).

Соперником россиянина в финале был шестой номер посева на турнире, французский теннисист Корентен Денолли, находящийся на 564-й строчке рейтинга ATP. Трёхсетовый поединок за титул завершился победой Евгения Тюрнева над французом со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

Для 26-летнего Тюрнева это второй выигранный челленджер в этом году