Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянин Евгений Тюрнев выиграл челленджер в Турции

Россиянин Евгений Тюрнев выиграл челленджер в Турции
Комментарии

Российский теннисист Евгений Тюрнев, занимающий 818-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал победителем турнира серии «челленджер» в Анталье (Турция).

Соперником россиянина в финале был шестой номер посева на турнире, французский теннисист Корентен Денолли, находящийся на 564-й строчке рейтинга ATP. Трёхсетовый поединок за титул завершился победой Евгения Тюрнева над французом со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

Для 26-летнего Тюрнева это второй выигранный челленджер в этом году

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android