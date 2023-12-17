Мирра Андреева после снятия украинки Костюк проиграла мужчине в финале турнира во Франции

57-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция).

В финале Андреева со счётом 5:7, 2:6 проиграла 1145-й ракетке мира французскому теннисисту Янису Газуани Дюрану. Юная россиянка была вынуждена сразиться именно с мужчиной после снятия с турнира украинки Марты Костюк.

Напомним, 39-я ракетка мира 21-летняя украинка Костюк несколько дней назад согласилась заменить в Бур-де-Пеаж травмировавшуюся хорватку Донну Векич, которая изначально отобралась в финал турнира. Вчера, 16 декабря, Андреева в единственном полуфинальном матче обыграла Варвару Грачёву, которая с середины 2023 года представляет Францию. Таким образом, Мирра вышла в финал на Костюк. Сегодня, 17 декабря, за несколько часов до начала финала Марта снялась с поединка по политическим причинам. Организаторы, по всей видимости, были вынуждены поставить на матч с Андреевой мужчину.