Тренер Алькараса не приедет со спортсменом на АО-2024 из-за перенесённой операции

Тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, второй ракетки мира, Хуан Карлос Ферреро не сможет приехать вместе со спортсменом на первый в 2024 году турнир «Большого шлема» — Australian Open. Причиной, по сообщению издания Marca, является недавно перенесённая наставником Алькараса операция на колене.

Напомним, сам Хуан Карлос Ферреро в прошлом был профессиональным теннисистом: он является чемпионом «Ролан Гаррос» — 2003 и финалистом Открытого чемпионата Франции в 2002 году и Открытого чемпионата США в 2003-м. Его травма связана с профессиональным прошлым в спорте.

Карлос Алькарас стал работать под руководством Хуана Карлоса Ферреро в 2019 году, тогда спортсмену было только 16 лет. Именно с момента работы с тренером испанец стал самой молодой в истории первой ракеткой мира и выиграл Открытый чемпионат США (2022) и Уимблдон (2023).

Отметим, что в прошлом сезоне Карлос Алькарас отказался от выступления на АО.