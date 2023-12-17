Журова — о поступке Костюк: она сорвёт большие аплодисменты среди западных стран

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отказ украинской теннисистки Марты Костюк играть финальный матч выставочного турнира во Франции против россиянки Мирры Андреевой.

«Тут только сожаление. Украина сама же разрешила всё‑таки выступать против россиян и белорусов под нейтральным флагом, хотя ранее запрещала. Поэтому странно, что спортсмены продолжают демонстрировать недовольство таким образом. Только себе хуже делают и немного злят международные федерации. Ведь на турнире были зрители, наверняка были проданы права на трансляцию.

Они, конечно, могут призывать вообще отстранить россиян, но этого не будет. Так что вы обязаны выходить играть, либо вообще не участвуйте в турнире. Спорт превыше всего, и теннис должен быть представлен лучшими спортсменами на всех турнирах. Будь то выставочные турниры, Олимпиада или турниры «Большого шлема».

Надо понимать, что Костюк сорвёт большие аплодисменты за её позицию среди западных стран. Видимо, ради этого она и совершила такой поступок. Плюс выставочный турнир, штрафа не будет. Но, может быть, в будущем федерациям придется выработать какие‑то регламентные нормы, чтобы матчи не срывались.

Если во время Олимпиады спортсмен не выходит на матч, например, то могут дисквалифицировать целую страну. Так что это не дело. Если вы заявились на соревнования, дальше уже бойкотировать и срывать их неправильно. Уверена, в международных федерациях выводы сделают», — сказала Журова в интервью «Матч ТВ».

Отметим, что организаторы турнира сообщили, что причиной такого решения украинки стала «геополитическая ситуация».