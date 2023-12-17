Сизикова в паре с Бушкэ выиграла турнир WTA-125 в Лиможе

Российская теннисистка Яна Сизикова, 65-я ракетка мира в парном разряде, выиграла турнир категории WTA-125 в Лиможе (Франция), на котором она выступала в дуэте с испанкой Кристиной Бушкэ. В титульном матче спортсменки в двух сетах обыграли представительницу Грузии Оксану Калашникову и её партнёршу по парному разряду британку Майю Лумсден. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. По ходу матча Сизикова и Бушкэ реализовали 7 брейк-пойнтов из 13 и допустили три двойные ошибки. На счету Калашниковой и Лумсден три реализованных брейк-пойнта из пяти и 10 двойных ошибок.

Отметим, что ранее сегодня Кристина Бушкэ стала чемпионкой турнира и в одиночном разряде, завоевав самую крупную награду в карьере.

Для 29-летней Яны Сизиковой победа в Лиможе стала пятым титулом, выигранным на турнирах WTA.