Андрей Рублёв уступил Хольгеру Руне в полуфинале итогового турнира UTS

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов уступил в полуфинальном матче турнира UTS датчанину Хольгеру Руне (восьмая ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 0:3 (10:20, 11:12, 11:16).

Второй финалист соревнований определился в поединке 61-й ракетки мира Джека Дрэйпера (Великобритания) и норвежца Каспера Рууда (11-е место в рейтинге ATP). Британский спортсмен выиграл со счётом 3:0.

Напомним, в Лондоне (Великобритания) проходит большой финал серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS), организованной известным тренером Патриком Муратоглу и бизнесменом Алексом Попыриным, отцом австралийского теннисиста Алексея Попырина.