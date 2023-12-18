Остапенко: преуспеваю в матчах с лучшими теннисистками мира. Свёнтек трудно играть со мной

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 13-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о противостоянии с лучшими теннисистками мира.

«Если есть что-то, что меня характеризует, так это то, что я преуспеваю в матчах с лучшими теннисистками мира. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с Игой Свёнтек, я стараюсь быть более агрессивной, чтобы она не могла выполнить свой обычный план на игру. На матчи с Игой я выхожу с большей мотивацией, зная, что мне нечего терять. Думаю, психологически ей очень трудно играть со мной, потому что мой стиль заставляет её чувствовать себя некомфортно. Что касается Коко Гауфф, она хороший игрок, ещё совсем молодая теннисистка. Она играет совсем не так, как Свёнтек, и это вызывает трудности. Против неё мне играть немного сложнее. Она очень быстра», — приводит слова Остапенко LSM.lv.