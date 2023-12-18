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Монфис — о повреждении голеностопа: придётся сделать МРТ

Монфис — о повреждении голеностопа: придётся сделать МРТ
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74-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о повреждении, которое получил во время матча группового этапа финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS). Теннисист не смог завершить игру, так как подвернул голеностоп.

«Мне всё равно придётся сделать МРТ. Всегда неприятно получить травму на турнире и не иметь возможности снова выйти на корт. У меня растяжение связок первой степени, я принимаю противовоспалительные препараты. Прикладываю лёд к ноге, прохожу процедуру иглоукалывания. Я не думаю, что повреждение слишком серьёзное. Несколько дней отдыха и всё будет хорошо», — приводит слова Монфиса Tennis World USA.

Напомним, Гаэль Монфис вернулся в тур в сезоне-2023 после серии травм стопы, на которой спортсмен перенёс операцию в мае 2022 года. В этом году француз стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

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