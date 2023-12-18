Впервые в истории 4 теннисиста заработали более $ 10 млн за сезон — в их числе Медведев

Впервые в истории ATP сразу четыре теннисиста преодолели рубеж в $ 10 млн призовых за сезон в 2023 году.

Данными игроками стали:

Новак Джокович (Сербия) – $ 16 млн, из них 0 бонусами ($ 15 952 044);

Карлос Алькарас (Испания) – $ 15,2 млн, из них $ 4,4 млн бонусами ($ 15 196 504);

Даниил Медведев (Россия) – $ 11,6 млн, из них $ 2,3 млн бонусами ($ 11 548 023);

Янник Синнер (Италия) – $ 10,5 млн, из них $ 2,1 млн бонусами ($ 10 456 264).

Напомним, бонусные деньги распределялись по двум принципам: 1) $ 20 млн для 30 игроков, которые наилучшим образом проявили себя на турнирах серии «Мастерс» и Итоговом чемпионате ATP; 2) $ 1,3 млн для пяти теннисистов, показавших высокие результаты на турнирах категории ATP-500. Джокович не получил ничего, так как пропустил в 2023 году сразу три «Мастерса».