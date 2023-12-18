Беккер — о Надале: он не поедет в Австралию с большими ожиданиями

Шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира, немецкий теннисист и тренер Борис Беккер высказался по поводу возвращения 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля после травмы.

«По моему мнению, в этом нет никаких сомнений, я убеждён, что он не поедет в Австралию с самыми большими ожиданиями: его целями должны быть «Ролан Гаррос» и Олимпийские игры, опять же на грунте», — сказал Беккер в подкасте Das Gelbe Vom Ball.

Напомним, Надаль объявил, что вернётся в тур ATP на турнире в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря по 7 января. Также теннисист примет участие в Открытом чемпионате Австралии, он начнётся 14 января 2024 года и продлится две недели.