Рафаэль Надаль провёл тренировку на корте со Штруффом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки, которую провёл вместе с 25-й ракеткой мира немцем Ян-Леннардом Штруффом. Она прошла в академии Надаля.

«Отличная тренировка сегодня с Ян-Леннардом Штруффом. Спасибо и вамос!» — подписал фото Надаль.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее Надаль объявил, что вернётся в тур на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.