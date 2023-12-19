Циципас — о дедушке Сергее Сальникове: его следы на поле рассказывают историю мужества

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» грек Стефанос Циципас высказался о дедушке, советском футболисте Сергее Сальникове, ставшем чемпионом Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне (Австралия).

«Хочу почтить бессмертное наследие Сергея Сальникова. Его следы на поле рассказывают историю мужества, славы и прекрасной игры», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Сергей Сальников выступал за сборную СССР с 1954 по 1958 год. В годы спортивной карьеры футболист представлял такие клубы, как московские «Спартак» и «Динамо», а также играл за санкт-петербургский «Зенит». Сальников трижды становился чемпионом СССР и пять раз выигрывал Кубок СССР. Прославленного футболиста не стало 9 мая 1984 года. Ему было 58 лет.