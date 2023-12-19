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«Я сделал свою карьеру вне площадки без помощи других». Кирьос ответил Беккеру

«Я сделал свою карьеру вне площадки без помощи других». Кирьос ответил Беккеру
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова шестикратного триумфатора турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира немецкого теннисиста и тренера Бориса Беккера о легендарных спортсменах прошлого, благодаря которым Кирьос может зарабатывать, не играя в теннис.

«Бро, что? Я один из немногих игроков, которые привлекли в спорт миллион новых поклонников и заработали больше денег для всех. Netflix? Не помню, чтобы видел там Бориса. Нелепый парень. Я сделал свою карьеру вне площадки без помощи других», — написал Кирьос в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, конфликт Кирьоса и Беккера начался с критики австралийцем игроков прошлого поколения и утверждений о том, что раньше теннис был медленнее.

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