Ига Свёнтек: люблю доводить начатое до конца, поэтому буду играть ещё долго

Первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о том, что будет делать после завершения профессиональной карьеры.

«Я думала об этом, но могу сказать, что ответ на этот вопрос постоянно меняется. Я стараюсь не углубляться в анализ, потому что не знаю, в какой ситуации окажусь через 5–10 лет. На самом деле трудно что-то спрогнозировать. Но я из тех людей, которые любят доводить начатое до конца, поэтому, наверное, буду играть ещё долго. Однако люди меняются, жизненные пути у всех разные, и ты не знаешь, что произойдёт через 10 лет. Вот почему я стараюсь не думать об этом. Сейчас я сосредоточена на ближайшей тренировке», — приводит слова Свёнтек Tennis Infinity со ссылкой на Grupa PZU.

Напомним, в прошедшем сезоне Свёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, то в 2023 году Ига стала лидером WTA-тура по заработкам на турнирах. В её активе $ 9,86 млн.