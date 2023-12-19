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Сможет ли Медведев в 2024 году завоевать второй «Шлем» и повторно выиграть турнир ATP?

Сможет ли Медведев в 2024 году завоевать второй «Шлем» и повторно выиграть турнир ATP?
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Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон 2023 года в статусе третьей ракетки мира. В этом году спортсмен стал победителем пяти турниров ATP, два из которых — «Мастерсы», а также выступил в полуфинале Уимблдона и в финале Открытого чемпионата США.

На счету россиянина один выигранный турнир «Большого шлема» — это Открытый чемпионат США 2021 года. Тогда в финальном матче Медведев обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сможет ли Медведев в 2024 году завоевать второй «Шлем» и повторно выиграть турнир ATP?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что Даниил Медведев не планирует проводить турниры до старта Australian Open — 2024, который пройдёт с 14 по 28 января.

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