Лопес — об Алькарасе: не знаю, играл ли 20-летний Федерер так же

Пятикратный обладатель Кубка Дэвиса испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался о перспективах своего соотечественника, двукратного победителя турниров серии «Большого шлема» 20-летнего Карлоса Алькараса.

«Давайте просто наслаждаться его игрой и карьерой. Выиграет ли он 10, 12, 13 „Шлемов“ — покажет время. Но давайте ценить то, что он делает. Я не видел, чтобы теннисисты его возраста так играли. Не знаю, играл ли 20-летний Федерер так, как Карлос», — цитирует Фелисьяно Лопеса Punto de Break.

Напомним, сезон-2023 Алькарас завершил на второй строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Испанец стал победителем Уимблдона, двух турниров серии «Мастерс» (Мадрид и Индиан-Уэллс) и трёх турниров ATP (Буэнос-Айрес, Барселона, Лондон).