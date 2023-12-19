Монфис получил приглашение на турнир ATP 250 в Окленде

74-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис получил приглашение на турнир ATP 250. Соревнования пройдут в Окленде (Новая Зеландия).

Игры стартуют 8 января. Финальный день турнира запланирован на 13 января. В соревновании примут участие 28 теннисистов. Победителем прошлого турнира ATP 250 в Окленде является французский теннисист, 76-я ракетка мира Ришар Гаске. Отметим, что в Новой Зеландии также выступит бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, которая является супругой Монфиса.

Напомним, Гаэль Монфис вернулся к играм в сезоне-2023 после серии травм стопы, на которой спортсмен перенёс операцию в мае 2022 года. В этом году француз стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В субботу, 16 декабря, стало известно, что Монфис подвернул голеностоп во время матча группового этапа финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS).