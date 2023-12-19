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ATP опубликовала подборку из топ-100 лучших моментов 2023 года на корте

ATP опубликовала подборку из топ-100 лучших моментов 2023 года на корте
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Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала подборку из 100 лучших розыгрышей сезона 2023 года по своей версии. Ролик вышел почти на 50 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Сезон 2023 в ATP-туре получился выдающимся для российских теннисистов. Так в ноябре впервые в истории сразу шесть россиян попали в топ-50 мирового рейтинга. В список вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко.

Отметим, что уже близится начало сезона-2024. Традиционно он начинается в Австралии, где с 14 по 28 января состоится первый турнир «Большого шлема» — Australian Open. При этом в канун Нового года начнутся первые турниры на уровне ATP.

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