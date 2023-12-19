Муратоглу ответил на предложение стать тренером Эммы Радукану

Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу ответил на предложение войти в штаб чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану.

«Я не знаю. Не думал об этом, но могу сказать только одно: а готова ли она кому-то доверять? Может ли она довериться и следовать указаниям одного тренера достаточно долго, чтобы добиться реального прогресса, необходимого для реализации своего потенциала? Что её так сильно задело, что она решалась на все эти перемены? Потому что ты не можешь просто так менять свой курс каждые три месяца, это не имеет смысла.

Я понимаю, что доверять кому-то нелегко, но это то, что имеет важное значение для карьеры игрока. У теннисистов должно быть свойство придерживаться людей, в которых они верят, тактике, в которую они верят, и не менять всё, когда что-то идёт не так, потому что это марафон.

Они должны принять тот факт, что во время марафона у вас случаются взлёты и падения, и каждый раз при падении вы не можете избавлять от людей, это не поможет добраться до финиша», — приводит слова Муратоглу Sky Sports.